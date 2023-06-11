Работодатели в Крыму все чаще считают увлечение спортом личным делом сотрудника

Работодатели все чаще считают спортивные увлечения работников и соискателей их личным делом, не влияющим на эффективность. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители предприятий и организаций из Крыма.

Каждый второй работодатель (51%) не замечает разницы между сотрудниками, которые занимаются спортом, и теми, кто далек от него: по их мнению, любители физкультуры работают ничуть не лучше и не хуже других. В 22% компаний считают, что спортсмены трудятся результативнее остальных. «Они привыкли к дисциплине», — комментируют менеджеры по персоналу. Только в 2% организаций уверены, что поклонники спорта работают хуже: «То сборы, то травмы», — отмечают в пресс-службе сервиса.

Как отметили 2 из 3 работодателей (66%), тот факт, что соискатель занимается спортом, никак не повлияет на его трудоустройство в их компанию. Хорошую спортивную подготовку считают преимуществом потенциального сотрудника в 23% организаций, недостатком — лишь в 1%.

Какие меры предпринимают работодатели, чтобы сотрудники занимались спортом? В 2 из 3 компаний — никакие: бизнес не считает это своей прямой задачей. В 18% организаций периодически проводят спортивные мероприятия, в каждой десятой для сотрудников организованы бесплатные спортивные занятия. 4% полностью или частично оплачивающих своим работникам тренировки. Физкультминутки в течение дня проводят в 2% организаций.

Время проведения: 20 мая — 6 июня 2023 года

С тегами: люди в Крыму