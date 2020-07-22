Работодателям: отчетность по форме СЗВ-ТД можно передавать через электронные сервисы на сайте ПФР

На официальном сайте ПФР в разделе «Страхователям» — «Кабинет страхователя» реализован общедоступный сервис передачи отчетности по форме СЗВ-ТД. Указанный сервис дает возможность работодателям с численностью работников менее 25 направлять в Пенсионный фонд отчет в электронном виде, не прибегая к услугам оператора связи. Кроме того, использование сервиса сокращает время ожидания при приеме бумажных форм СЗВ-ТД при личном обращении, а также исключает возможные ошибки при подготовке печатной формы.

Напоминаем, сведения о трудовой деятельности работников (по форме СЗВ-ТД), на основе которых формируются электронные трудовые книжки граждан, представляются работодателями в Пенсионный фонд. Электронные сервисы передачи отчетности доступны работодателям в Кабинете страхователя на сайте ПФР. Доступ ко всем сервисам Кабинета страхователя организация получает в том случае, если имеет учетную запись в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) в качестве юридического лица. В этом случае передача форм СЗВ-ТД, предварительно подготовленных с помощью программного обеспечения страхователя или через бесплатные программы для подготовки отчетности, осуществляется через электронный сервис «Загрузить подготовленный документ», — отмечают в пресс-службе Отделения ПФР в Севастополе.

Если же страхователь не имеет учетной записи в ЕСИА, он может использовать сервис «Загрузить проект отчетности». После успешной загрузки заранее подготовленной отчетности страхователь получает номер, присвоенный переданному в ПФР пакету документов. После чего появляется возможность сохранить отчетность и распечатать. Отчеты таких неавторизованных страхователей поступают в информационную систему ПФР.

Обращаем особое внимание! Для того, чтобы отчетность была полностью обработана, неавторизованному страхователю необходимо лично или через представителя, или по почте заказным письмом представить в территориальный орган Пенсионного фонда подписанный отчет в печатном виде для проведения сверки, — подчёркивают специалисты.

Сведения по форме СЗВ-ТД страхователи представляют в Пенсионный фонд не позднее 15-го числа месяца, следующего за месяцем в котором произошло кадровое событие. Отчеты, содержащие информацию о приеме на работу или увольнении работников, должны передаваться в территориальные органы ПФР не позднее рабочего дня, следующего за днем издания соответствующего приказа или распоряжения.

С инструкцией по использованию общедоступного сервиса передачи отчетности по форме СЗВ-ТД через раздел «Электронные услуги и сервисы ПФР» можно ознакомиться на странице Отделения сайта ПФР в разделе «Информация для жителей региона» — «Страхователям».