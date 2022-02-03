Работодателям Крыма рекомендуют перевести на «дистант» максимально возможное число работников

В связи с кратным ростом заболеваемости COVID-19 Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений рекомендует перевести на дистанционный режим работы максимально возможное число работников. Соответствующий документ утвержден на заседании РТК. Об этом сообщает пресс-службы министерства труда и социальной защиты Крыма.

Численность работников, которых можно перевести на дистанционный режим, определяется организацией самостоятельно, исходя из возможностей работодателя и работников. Перевод работника на «удаленку» не может являться основанием для сокращения зарплаты при сохранении объема выполняемых задач. Все вопросы организации дистанционной (удаленной) работы регулируются Трудовым кодексом РФ, — говорится в сообщении.

С полным текстом обращения можно ознакомиться по ссылке .

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