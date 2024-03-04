Работу фотографа КФУ презентовали на выставке на Всемирном фестивале молодёжи

На Всемирном фестивале молодёжи открыта мультимедийная выставка Национального фотоконкурса Знание.Россия. 28 фотографий, выбранных из числа победителей Национального творческого конкурса Знание.Россия представлены с использованием технологий дополненной реальности (AR).

Среди лучших фотографий — работа фотографа Пресс-службы Крымского федерального университета Ксении Гасицы «Никола-Ленивец: искусство под открытым небом», ставшая победителем в номинации «Искусство и спорт» (направление «Мобильная фотография»).

С большим трепетом я ждала приезда на Всемирный фестиваль молодежи, чтобы своими глазами увидеть свою работу в числе выставочных на таком масштабном международном событии. Это большой стимул для роста и развития своих творческих идей. Отобранная работа стала победителем в номинации «Мобильная фотография», что еще раз доказывает, что для хорошего качественного кадра не нужно дорогостоящее оборудование, достаточно применения авторского взгляда с необычного ракурса. Благодарю организаторов выставки за возможность проявить себя и заявить о себе на весь мир, — рассказала фотограф Пресс-службы Крымского федерального университета Ксения Гасица.

Главная идея фотовыставки — через фотографии познакомить молодых людей со всего мира с актуальными достижениями России в науке, спорте, искусстве. Проект также позволил авторам из российских регионов заявить о себе на международной арене. Здесь представлены работы профессионалов и любителей из десяти регионов России.

Экспозиция состоит из семи выставочных стендов, на каждом из которых размещены четыре фотографии и QR-код — с его помощью зрители благодаря AR-технологиям смогут увидеть «ожившие» фотографии. Фотоснимки дополнены эффектами визуализации, интересными фактами и аудиосопровождением.

На участие в Национальном фотоконкурсе Знание.Россияв 2023 году было подано более 13 тысяч заявок. В число лучших работ вошли 50 фотографий, 28 из них будут представлены на Фестивале.

Фотовыставка стала частью образовательной программы Фестиваля, подготовленной Российским обществом «Знание», и реализована при поддержке генерального партнера фотоконкурса — информационного агентства ТАСС.

источник: пресс-служба КФУ