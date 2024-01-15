Работу городских служб в непогоду обсудили в правительстве Севастополя. «Неуд»!

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев на аппаратном совещании в правительстве раскритиковал работу дорожников и коммунальных служб по устранению последствий непогоды.

Неожиданно в Севастополе выпал снег, все докладывали, что у нас всё готово, но результат, мягко говоря, неудовлетворительный, — подчеркнул губернатор.

В ходе совещания руководители профильных ведомств представили доклады с итогами работы. В период с 12 по 15 января Севавтодором было задействовано порядка 40 единиц техники и 82 рабочих, израсходовано порядка 1 100 тонн песко-соляной смеси и 100 тонн соли. Однако и. о. заместителя губернатора Павел Иено уточнил, что из 40 единиц техники всего лишь 11 – это комбинированные дорожные машины, которые посыпают противогололёдным составом.

Если у нас нет ресурсов, значит, надо было говорить людям честно, что у нас в настоящее время нет техники в необходимом количестве. Нужно закупать, планировать бюджет, разговаривать с депутатами. Техника нам нужна не только во время снега, но и для обслуживания дорог. Понятно, что здесь мы плюс-минус справляемся, но периодичность обслуживания может быть и выше. У вас также есть подрядчики, которые дороги строят, значит, их ресурс тоже должен быть мобилизован в данной ситуации для расчистки. Всё это сложно, но работа должна быть организована по ключевым направлениям, а у нас этого не было, — поручил глава города.

На базе «Севавтодора» в связи с ухудшением погодных условий был организован оперативный штаб, налажено взаимодействие с единой диспетчерской службой, ГИБДД, МЧС.

В течение суток поступило порядка 100 обращений, всего на сегодняшний день их поступило 370, все отработаны. Были и проблемные участки, докладывал о них и лично выезжал на Ялтинское кольцо. Также были проблемы на улице Сапунгорской, проспекте Победы, улице Новикова в Балаклаве, подъезде к площади Захарова, развязке в селе Фруктовом, автодороге Симферополь-Бахчисарай-Севастополь в районе Инкермана. Однако оперативно принимали решение, перенаправляли технику, и в течение двух часов проблемы на данных участках устраняли, — сообщил и. о. заместителя губернатора.

Павел Иено отметил, что для посыпки дорог противогололёдной смесью организованы четыре площадки, благодаря которым была обеспечена эта работа.

Технику пытались быстро направить во всевозможные участки города, но акцент делали на магистралях. Обеспечивали, в первую очередь, работу общественного транспорта, — уточнил Павел Иено.

Заместитель директора департамента городского хозяйства Николай Битосов отметил, что всего в период непогоды был задействован 861 человек. Это сотрудники управляющих компаний, муниципальных образований и учреждения «Парки и скверы».

Михаил Развожаев поручил подключать также частные ресурсы для устранения последствий непогоды в будущем.

Нужно поговорить с людьми, выработать логику, кто за какой участок отвечает. Муниципальные территории, парки – это ответственность городских служб, но есть и частный бизнес, — заключил губернатор.