Работу риелторов предлагают законодательно урегулировать

По мнению Краснов нужно на законодательном уровне ввести лимиты по выпуску банковских карт. Кроме того, нужно прописать в законодательстве нормы деятельности риелторов, чтобы избежать случаев, когда риелторы помогают аферистам ускоренно продавать квартиры потерпевших.

Эти предложения направлены в Совет безопасности. В генпрокуратуре, рассчитывают, что в правительстве поддержат эту инициативу.

Ранее был подготовлен законопроект о регулировании риелторской деятельности. Сейчас требования к специалистам по недвижимости не определены, заниматься риелторским бизнесом может любое юридическое или физическое лицо, отметила автор законопроекта, зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. Она предложила прописать в законодательстве правовые основы риелторской деятельности. Предполагается, что правительство и регионы получат полномочия для регулирования и контроля сделок с недвижимостью.

источник: ЦИАН