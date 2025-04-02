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Работу риелторов предлагают законодательно урегулировать
источник фото: ЦИАН

Работу риелторов предлагают законодательно урегулировать

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 15:40 02.04.2025

Деятельность риелторов предложили нормативно урегулировать. Такую инициативу направила в Совбез генеральная прокуратура. Глава ведомства Игорь Краснов рассказал, что недобросовестные риелторы помогают мошенникам быстрее продавать квартиры, полученные незаконным путём.

По мнению Краснов нужно на законодательном уровне ввести лимиты по выпуску банковских карт. Кроме того, нужно прописать в законодательстве нормы деятельности риелторов, чтобы избежать случаев, когда риелторы помогают аферистам ускоренно продавать квартиры потерпевших.

Эти предложения направлены в Совет безопасности. В генпрокуратуре, рассчитывают, что в правительстве поддержат эту инициативу.

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Ранее был подготовлен законопроект о регулировании риелторской деятельности. Сейчас требования к специалистам по недвижимости не определены, заниматься риелторским бизнесом может любое юридическое или физическое лицо, отметила автор законопроекта, зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. Она предложила прописать в законодательстве правовые основы риелторской деятельности. Предполагается, что правительство и регионы получат полномочия для регулирования и контроля сделок с недвижимостью.

источник: ЦИАН

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