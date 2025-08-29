Работу «Таврида.АРТ» обеспечили 200 студотрядовцев из 8 регионов страны

28 августа на базе арт-кластера «Таврида» прошло закрытие межрегионального трудового проекта «Таврида».

В этом году более 200 студентов были задействованы в службе ЖКХ (клинеры, разнорабочие, горничные) и общественного питания (повара, официанты, кухонные работники), а также создавали комфортные условия для участников Фестиваля молодого искусства со всей России.

Участие в проекте приняли представители Российских студенческих отрядов из 8 регионов страны: Запорожской, Херсонской областей, Луганской и Донецкой народных республик, Республики Татарстан, Республики Крым, города Самары и города-героя Севастополь. Студенческие отряды Республики Крым на площадке представляют студенты из ведущих университетов и колледжей региона.

На закрытии подвели итоги и назвали лучших участников. В Крыму благодарности получили студотрядовцы из Романовского колледжа индустрии гостеприимства, Прибрежненского аграрного колледжа и Симферопольского колледжа радиоэлектроники. Лучшим студенческим отрядом признан сервисный отряд «Эликсир» из Татарстана — именно он увез с собой знамя победителя.

Участие наших студентов в организации сервисного обеспечения и непосредственно самого фестиваля «Таврида.АРТ» является не только возможностью проявить свои профессиональные навыки, но и значимым вкладом в развитие культурной жизни и нашего региона, и нашей страны. Каждый год мы видим, как растет интерес молодых людей к участию в таких масштабных мероприятиях, что подтверждает важность нашей работы. Несмотря на трудную логистику, к нам в Крым также приезжают студенческие отряды из новоприсоединенных территорий и других регионов России, чему мы безмерно рады. В этом году мы гордимся, что на площадке Арт-кластера собралась команда единомышленников, которая готова трудиться на благо нашей страны на самой молодежной площадке, — рассказала Екатерина Денесюк, руководитель Крымского регионального отделения Российских студенческих отрядов.

Российские студенческие отряды с 2019 года осуществляют сервисное и техническое обеспечение и обслуживание площадок Арт-кластера «Таврида», работая разнорабочими, горничными, клинерами, уборщиками территории, озеленителями и т.д. Руководство высоко оценивает профессионализм и эффективность работы студотрядов, отмечая ежегодный рост количества студентов, привлекаемых к трудовой деятельности на Тавриде через студотрядовское движение.

источник: информация и фото предоставлены пресс-службой Крымского регионального отделения МООО «Российские Студенческие Отряды»

голоса Оцените материал

Просмотры: 6