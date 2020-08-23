Работы на крымской автодороге «Нижнегорский – Белогорск» выполнены на треть

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» АО «ВАД» продолжает работу на автодороге «Нижнегорский – Белогорск». Работы ведутся в соответствии с графиком, на объекте задействовано 17 единиц техники и около 45 человек, у заказчика нет замечаний к ходу и качеству выполнения работ, — рассказал начальник Службы автомобильных дорог Республики Крым Александр Нефедов.

Протяженность ремонта автодороги «Нижнегорский – Белогорск» составляет 41,5 километр. Участок ремонта начинается за Нижнегорским от перекрестка с автодорогой «Граница с Украиной — Джанкой — Феодосия — Керчь» и заканчивается в районе села Вишенное. На объекте выполнено фрезерование дорожного полотна и уширение дорожной одежды в местах, где существующая ширина до начала работ не соответствовала категории дороги, согласно паспорта.

На объекте идёт укладка выравнивающего слоя. Всего на дороге будет уложено два слоя асфальтобетона, после чего на дорожное полотно нанесут термопластиковую разметку со светоотражающими элементами. Все работы будут завершены до конца сентября. Общая готовность объекта составляет 31%.

Фото: АО «ВАД».