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Работы нет, но деньги будут. Работники учреждений культуры Севастополя продолжат получать зарплату
иллюстрация: NikolayFrolochkin (pixabay.com)

Работы нет, но деньги будут. Работники учреждений культуры Севастополя продолжат получать зарплату

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:40 01.12.2020

Несмотря на вынужденную приостановку деятельности сотрудники городских учреждений культуры продолжат получать зарплату. Это станет возможным благодаря перераспределению бюджетных средств. Соответствующее постановление утвердило Правительства Севастополя.

Принятие проекта направлено на перераспределение бюджетных средств для обеспечения потребности заработной платы сотрудникам учреждений культуры: кинотеатров, театров, Центра народного творчества за ноябрь и декабрь месяц, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя вице-губернатора Игоря Михеева.

Напомним, с целью максимально сдержать распространение коронавирусной инфекции и свести риски заражения к минимуму в Севастополе временно приостановлена деятельность театров, кинотеатров и других зрительных площадок.

Работы нет, но деньги будут. Работники учреждений культуры Севастополя продолжат получать зарплату

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