Работы по благоустройству территории у Ялтинского центра культуры стартовали

В настоящее время на территории у Ялтинского центра культуры ведутся подготовительные работы.
В рамках работ по благоустройству территории у Ялтинского центра культуры, будет заменено покрытие дорожек, появятся новые фонари, скамейки, урны, добавится озеленение. И, самое главное, после 30-летней паузы оживет фонтан, который в последние годы служил клумбой, и сейчас идет его расчистка от грунта, — сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.
На благоустроенной территории планируется установить качели, такие же, как на площади Советской и в сквере «Юбилейном».
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С тегами: инфраструктура Крыма