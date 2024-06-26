Прямо сейчас:
Главная | Инфраструктура Крыма | Работы по благоустройству территории у Ялтинского центра культуры стартовали
актуально в республике
Работы по благоустройству территории у Ялтинского центра культуры стартовали

Работы по благоустройству территории у Ялтинского центра культуры стартовали

Опубликовал: КрымPRESS в Инфраструктура Крыма 13:26 26.06.2024

В настоящее время на территории у Ялтинского центра культуры ведутся подготовительные работы.

В рамках работ по благоустройству территории у Ялтинского центра культуры, будет заменено покрытие дорожек, появятся новые фонари, скамейки, урны, добавится озеленение. И, самое главное, после 30-летней паузы оживет фонтан, который в последние годы служил клумбой, и сейчас идет его расчистка от грунта, — сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко. 

На благоустроенной территории планируется установить качели, такие же, как на площади Советской и в сквере «Юбилейном».

Работы по благоустройству территории у Ялтинского центра культуры стартовали Работы по благоустройству территории у Ялтинского центра культуры стартовали Работы по благоустройству территории у Ялтинского центра культуры стартовали

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта
Просмотры: 8

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: инфраструктура Крыма

Комментарии для сайта Cackle
инфраструктура Крыма
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.