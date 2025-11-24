Работы по расчистке русла реки Бельбек в районе Верхнесадового завершены

В Севастополе завершены работы по расчистке русла реки Бельбек в районе Верхнесадового. Работы шли на участке протяженностью почти в два километра от улицы Пирогова до улицы Локомотивной. Русло очистили от поваленных деревьев, древесно-кустарниковой растительности, донных отложений.
В ходе работ задействовали гусеничные экскаваторы, а также мини-самосвалы, которые могут работать в стесненных условиях. Ручного труда, чтобы расчистить русла и снизить риск заторов, тоже потребовалось немало.
Ранее специалисты расчистили русло реки Черной и ее притоков — Байдарки и Сухой речки. Работы начались весной и закончились в сентябре, общая протяженность участков составила 5,6 км. Сейчас идет ликвидация заторов на Бельбеке и Черной, работы закончатся в первой декаде декабря.
источник: пресс-служба Правительства Севастополя
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: инфраструктура Севастополя
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: инфраструктура Севастополя