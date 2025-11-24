Прямо сейчас:
Работы по расчистке русла реки Бельбек в районе Верхнесадового завершены
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 13:25 24.11.2025

В Севастополе завершены работы по расчистке русла реки Бельбек в районе Верхнесадового. Работы шли на участке протяженностью почти в два километра от улицы Пирогова до улицы Локомотивной. Русло очистили от поваленных деревьев, древесно-кустарниковой растительности, донных отложений.

В ходе работ задействовали гусеничные экскаваторы, а также мини-самосвалы, которые могут работать в стесненных условиях. Ручного труда, чтобы расчистить русла и снизить риск заторов, тоже потребовалось немало.

Ранее специалисты расчистили русло реки Черной и ее притоков — Байдарки и Сухой речки. Работы начались весной и закончились в сентябре, общая протяженность участков составила 5,6 км. Сейчас идет ликвидация заторов на Бельбеке и Черной, работы закончатся в первой декаде декабря.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

Просмотры: 10

