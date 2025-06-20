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Работы победителей конкурса детского рисунка появились на остановках транспорта в Севастополе
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Работы победителей конкурса детского рисунка появились на остановках транспорта в Севастополе

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 10:44 20.06.2025

На севастопольских остановках появились детские рисунки — это работы победителей конкурса «Охрана труда глазами детей», который провел департамент труда и соцзащиты населения.

Юные художники состязались в трех возрастных категориях: от 6 до 10 лет, от 11 до 14 лет и от 15 до 18 лет. На конкурс поступило больше 250 работ, и в итоге комиссионно определили девятерых победителей — школьников и студентов, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора ведомства Елену Сулягину.

Работы победителей конкурса детского рисунка появились на остановках транспорта в Севастополе Работы победителей конкурса детского рисунка появились на остановках транспорта в Севастополе

Работы победителей будут направлены на финал творческого конкурса «БИОТ APT» в рамках 29-й Международной специализированной выставки «Безопасность и охрана труда». А севастопольцы могут увидеть их на остановках общественного транспорта.

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источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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