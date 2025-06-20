Работы победителей конкурса детского рисунка появились на остановках транспорта в Севастополе

Юные художники состязались в трех возрастных категориях: от 6 до 10 лет, от 11 до 14 лет и от 15 до 18 лет. На конкурс поступило больше 250 работ, и в итоге комиссионно определили девятерых победителей — школьников и студентов, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора ведомства Елену Сулягину.