Работы победителей конкурса детского рисунка появились на остановках транспорта в Севастополе

Юные художники состязались в трех возрастных категориях: от 6 до 10 лет, от 11 до 14 лет и от 15 до 18 лет. На конкурс поступило больше 250 работ, и в итоге комиссионно определили девятерых победителей — школьников и студентов, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора ведомства Елену Сулягину.
Работы победителей будут направлены на финал творческого конкурса «БИОТ APT» в рамках 29-й Международной специализированной выставки «Безопасность и охрана труда». А севастопольцы могут увидеть их на остановках общественного транспорта.
источник: пресс-служба Правительства Севастополя
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