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Работы в Екатерининском саду в Симферополе идут по графику

Работы в Екатерининском саду в Симферополе идут по графику

Опубликовал: КрымPRESS в Инфраструктура Крыма 17:50 07.08.2020

О том, что капитальный ремонт в Екатерининском саду в Симферополе продолжается в соответствии с намеченным графиком, отмечают в администрации крымской столицы. На сегодняшний день в полном объеме завершены работы по устройству и ремонту лестницы, произведен демонтаж покрытий, проложен водовод фонтана, а также выполнены все бетонные работы. Работы по укладке тротуарной плитки, установке бордюров, ремонту ротонды и чаши фонтана, монтажу освещения — на этапе завершения.

Качество работ находится на постоянном контроле как представителей городской администрации, так и специализированной организации, — цитирует пресс-служба заместителя главы администрации Симферополя Анатолия Русина.

Работы в Екатерининском саду в Симферополе идут по графику Работы в Екатерининском саду в Симферополе идут по графику Работы в Екатерининском саду в Симферополе идут по графику Работы в Екатерининском саду в Симферополе идут по графику Работы в Екатерининском саду в Симферополе идут по графику

На завершающем этапе благоустройства будет также произведена установка уличной мебели, посев газона, высадка зеленых насаждений и организация автоматического полива. По словам заместителя главы администрации, уже этой осенью в крымской столице появится ещё одна благоустроенная зона для отдыха горожан и гостей столицы Крыма.

фото: пресс-служба администрации Симферополя

Работы в Екатерининском саду в Симферополе идут по графику

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