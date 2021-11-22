Ради новой объездной трассы на ЮБК в симферопольском селе Заречном снесут 58 домов

Глава РК Сергей Аксёнов заверил, что держит под личным контролем вопрос строительства автомобильного юго-восточного обхода Симферополя (объездной трассы от «Тавриды» на ЮБК) через село Заречное Добровского сельского поселения Симферопольского района. Вопрос непростой. Строительство трассы требует «жертв» — изъятия земельных участков и сноса домов.

На данный момент составлен список земельных участков и домовладений, попавших в зону сноса: 177 земельных участков, 58 домовладений. Данная цифра не окончательная, поскольку некоторые граждане не успели поставить недвижимость на кадастровый учет. Тем не менее уже с сегодняшнего дня организована работа общественной приемной в сельском клубе села Заречное. До конца недели вся информация по территориям будет актуализирована. Для решения этой задачи представители общественной приемной лично обзвонят всех участников процесса и проконсультируют о том, что необходимо делать и в каком порядке. Если по какой-то причине связаться с людьми не удается, заинтересованные жители могут позвонить по номерам: +7 988 316 38 92, +7 989 764 34 18, +7 988 316 14 76 и +7 989 763 94 18, — заявил Аксёнов.

Он обратился к жителям Заречного, не только тех, кто попал в зону переселения, а также тех, у кого есть волнующие вопросы, использовать информацию, размещенную на сайте администрации Симферопольского района и Добровского поселения. Все актуальные данные будут размещаться и обновляться на данных ресурсах.

Уже с 1 декабря к работе приступает оценщик, чья задача справедливо определить стоимость территории и решить все возможные разногласия. Каждый вопрос будет проработан в рамках республиканского и федерального законодательства. В том случае, если некоторые моменты выйдут за скобки данных тем, готов лично встретиться и помочь в разбирательстве. Наша основная цель – минимизировать для людей стресс и возможные финансовые потери в результате строительства дороги. В свою очередь, на территории села будет проведено асфальтирование десятка улиц, построят детские площадки, отремонтируют и наладят систему освещения и водоснабжения. Также отрабатывается вопрос газификации левой части села. Продолжаем работу и держим контакт с инициативной группой жителей, — подчеркнул Глава Крыма.