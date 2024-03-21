Ради страны и искусства: регионы России объединяются в команду «Таврида.АРТ»

С 20 по 24 марта в Академии творческих индустрий «Меганом» (проект «Таврида.АРТ» от Росмолодёжи) в Крыму проходит встреча региональной команды «Таврида.АРТ». Событие объединяет на одной площадке амбассадоров, медиаабассадоров и их наставников, представителей арт-резиденций, вузов и комитетов по делам молодежи из 82 регионов России, из Абхазии и Киргизии. На встрече участники знакомятся с концепцией образовательного сезона арт-кластера «Таврида» на 2024 год и обсуждают возможности для творческой молодежи из регионов России.

Задача региональной встречи — создать условия для диалога между представителями разных институций и молодежных творческих сообществ, чтобы сформировать единую и при этом оригинальную для каждого региона культурно-просветительскую среду, а также предложить инструменты бренда «Таврида.АРТ» для развития молодых деятелей творческих индустрий в регионах России.

Для нас действительно очень важно быть «ради страны и искусства»: создавать не просто ради себя и для своего собственного самовыражения, а для того, чтобы в стране появилось новое, яркое молодое искусство. Мы точно понимаем, что события ради событий не эффективны. Поэтому для всей команды «Тавриды» в большом плаванье нового сезона необходимо транслировать одни и те же ценности и возможности, — говорит заместитель генерального директора по образовательной деятельности и контенту арт-кластера «Таврида» Ксения Артемьева. — Крым всегда был колыбелью русской культуры, где творили выдающиеся деятели искусства. И мы стараемся продолжать эту традицию. Симбиоз потрясающих видов, современной инфраструктуры, ярких экспертов и вовлеченных, активных единомышленников — это то, что позволяет нам создавать молодое искусство.

Региональная команда «Таврида.АРТ» — это сообщество молодых и энергичных людей, участников проектов «Таврида.АРТ», специалистов блогосферы и лидеров молодежной политики, которые помогают открывать новые возможности для молодежи в регионах России и оказывают поддержку в продвижении арт-кластера «Таврида» (проект Росмолодёжи). В 2024 году география и состав региональной команды расширяется, в нее входят арт-резиденции федеральной сети «Таврида.АРТ», представители вузов и комитетов по делам молодежи. Впервые в составе команды появляются международные амбассадоры, которые будут представлять арт-кластер за рубежом.

В прошлом году я участвовала в образовательном заезде «Азия в фокусе», потом побывала на фестивале и с тех пор очень загорелась желанием стать амбассадором «Тавриды». У нас много творческой молодежи, и я уверена, что ребята из Киргизии смогут реализовать свои мечты и цели именно здесь, — говорит Нуриза Рахманова, амбассадор из Киргизии. Я давно наблюдал за арт-кластером и его проектами, видел насколько масштабные события для творческого мира здесь происходят. Многие талантливые ребята раскрываются, попадая на «Тавриду». Из Абхазии сюда приезжает мало участников — хочу это изменить, поэтому и стал амбассадором, — отмечает амбассадор их Абхазии Тенгиз Шанава.

В ходе встречи региональной команды «Таврида.АРТ» участникам презентовали планы арт-кластера на 2024 год, в частности, образовательные заезды и программы Академии «Меганом», фестиваль молодого искусства, обновленную концепцию арт-резиденций, лейбл, журнал, интеграции в федеральные проекты. Также участники узнали подробности о новом проекте — молодежных творческих сообществах, призванных развивать профильные творческие индустрии по всей стране. Детали обсудили на рабочей встрече с лидерами сообществ: российским актером театра и кино Аристархом Венесом, сценаристом, продюсером и режиссером Данилой Мотиным и артистом, автором-исполнителем, резидентом арт-кластера «Таврида» Владимиром Бабенко.

В процессе работы участники из 82 регионов наметят вектор сотрудничества, узнают о тонкостях работы с творческой молодежью, получат практические инструменты для вовлечения талантливых творцов со всей России в действующие инициативы и проекты арт-кластера. В программе запланированы дискуссии и проектные мастерские, мастер-классы и игропрактики — все, чтобы по итогу команды уехали в свои регионы с рабочей концепцией и набором механик.

В течение года представители региональной команды будут выступать с публичными презентациями для целевых аудиторий проектов «Таврида.АРТ», создавать и распространять контент, позволяющий понять, что такое «Таврида» и какие возможности есть у творческой молодежи России.

источник: пресс-служба арт-кластера «Таврида.АРТ»