Рафаэль Юнусов из Севастополя – обладатель Кубка России по греко-римской борьбе

25-29 октября в столице Башкортостана, Уфе, прошел розыгрыш Кубка России по греко-римской борьбе на призы Главы Республики Башкортостан.

Победителей определили в личном и командном зачетах. В соревнованиях приняли участие 190 спортсменов из 41 субъекта РФ. Трое борцов представляли Севастополь – Рафаэль Юнусов (в параллельном зачете – Ульяновская область), а также братья Азамат и Азиз Сеитовы из Алушты (в параллельном зачете – Крым), — сообщает «Крымский спорт».

Мастер спорта международного класса Рафаэль Юнусов (тренеры – Виталий Левадный, Сергей Марьин и Александр Безручкин) стал обладателем Кубка России в весовой категории до 82 кг. В финале Рафаэль одолел опытнейшего Дмитрия Джиоева из Ямало-Ненецкого автономного округа (7:0).

источник: «Крымский спорт»