Ракетная атака на Севастополь: погибли три человека, пострадали — до 100 человек

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что количество погибших при полуденной ракетной атаке ВСУ на город выросло до 3 человек:
Мы потеряли двух детей и одного взрослого.
Отрекшийся от веры преступный киевский режим среди белого дня нанес удар баллистическими ракетами с кассетными боеприпасами по Севастополю.
Количество раненых выросло почти до 100 человек. Вся система здравоохранения мобилизована, врачи и медперсонал находятся на рабочих местах. Операционные развёрнуты. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Сегодня, в светлый праздник Троицы у нас большое горе. Враг нанес удар исподтишка, в то время, когда мирные жители, кто возвращался со службы, кто уже поехал с детьми на море.
Понимаю, никакие слова не могут сейчас успокоить людей, потерявших родных. Знайте, сейчас каждый севастополец мысленно с вами. Мы обязательно поможем семьям погибших.
Всем раненым — искренние слова поддержки и скорейшего выздоровления.
Выехал к пострадавшим в больницу. На месте происшествия на Северной стороне находится прокурор города Севастополя Андрей Шевцов.
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С тегами: Крым и Украина