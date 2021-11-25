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Ракетный эсминец ВМС США «Arleigh Burke» вошел в акваторию Черного моря
Фото: Global Look Press/Mc1 Joe Rolfe/U.S. Navy

Ракетный эсминец ВМС США «Arleigh Burke» вошел в акваторию Черного моря

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:57 25.11.2021

И попал под наблюдение Черноморского флота.

Ракетный эсминец ВМС США «Arleigh Burke» (DDG 51) вошел в акваторию Черного моря. Как сообщает командование 6-го флота, «для рутинного патрулирования». Кроме того, целью «визита» называется обеспечение «безопасности и стабильности» на водном пути совместно с союзниками по НАТО.

В Национальном центре управления обороной России заявили, что наблюдают за действиями корабля.

Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца с управляемым ракетным оружием «Arleigh Burke» ВМС США, зашедшего в акваторию Черного моря 25 ноября 2021 года, — говорится в сообщении.

USS «Arleigh Burke» назван в честь адмирала Арли Альберта Берка, воевавшего на Тихом океане во время второй мировой войны. Судно имеет минно-торпедное, противолодочное и ракетное вооружение.

Напомним, что согласно Конвенции Монтрё, корабли стран, которые не выходят к Черному морю, не могут оставаться в Черном море дольше 21 дня.

Ракетный эсминец ВМС США «Arleigh Burke» вошел в акваторию Черного моря

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