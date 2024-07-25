Теракт, направленный на срыв туристического сезона.

Украинская сторона намеренно обстреляла пляж «Учкуевка» на Северной стороне Севастополя 23 июня, рассчитывая нападение с учетом начала туристического сезона в Крыму, считает губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Баллистика — новая угроза, которая возникла буквально два месяца назад, после того, как Украине были осуществлены поставки американских ракет ATACMS… Как бы они сейчас не оправдывались, это был террористический акт. Все говорит о том, что это была спланированная акция… с учетом начала пика туристического сезона, — сказал Развожаев в эфире телеканала «Россия 24».

Он подчеркнул, что произошедшее вызвало общественный резонанс во всем мире: раньше украинская сторона обстреливала город по ночам, и Киеву удавалось выдавать это за атаку на якобы военные объекты, но ситуация 23 июня выбилась из этой легенды — был совершен обстрел пляжа в разгар выходного дня, недавно полученным вооружением, предназначенным для поражения живой силы. Эти факторы также указывают на четко спланированную акцию.

Отметим, что сорвать туристический сезон в Крыму и Севастополе врагу не удалось. Предварительно, число отдыхающих на полуострове больше, чем в прошлом году.

Тем временем, из больниц Севастополя выписаны все пациенты после ракетной атаки ВСУ 23 июня. В московских клиниках остаются еще 4 ребёнка в состоянии средней тяжести.

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