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Ранение – не повод оставлять поле боя. Минобороны РФ – о героизме российских воинов

Ранение – не повод оставлять поле боя. Минобороны РФ – о героизме российских воинов

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:48 10.04.2022

Королю Пруссии Фридриху Второму приписывают такую фразу: «Русского солдата нужно застрелить два раза, а потом ещё и толкнуть, чтобы упал». В стойкости российских воинов не раз могли убедиться наши враги, украинские «нацики» — не исключение. Даже раненые наши солдаты и офицеры продолжают свое ратное дело, добиваются поставленных задач, побеждают. Минобороны РФ продолжает героическую летопись хода спецоперации на Украине.

Заместитель командира взвода старший сержант Кирилл Ившин организовал артиллерийскую поддержку российских подразделений — эффективно наводил и корректировал огонь орудия. В результате ожесточенных боев с украинскими националистами были ликвидированы батареи РСЗО «Град», огневые позиции гаубиц Д-30, минометы противника и более 100 националистов.

Командир батальона подполковник Николай Паскарь вместе с подчиненными в ходе разведки обнаружили в заброшенном здании украинских националистов. Оценив обстановку, подполковник приступил к штурму — подавил огневые точки противника и выбил его с занимаемых позиций. В ходе боя было уничтожено 7 противников, остальные оставили позиции и отступили, но Паскарь продолжил преследование — получил ранение, но продолжил руководить подразделением до полного разгрома националистов.

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Во время удара противника по аэродрому, контролируемому российскими войсками, на котором находились до 25 раненых различной степени тяжести, была организована эвакуация — начальник военного госпиталя подполковник медицинской службы Аркадий Смольников лично организовал управление эвакуационными мероприятиями. Благодаря его действиям, удалось избежать потерь в личном составе медицинского отряда и среди раненых.

Ранение – не повод оставлять поле боя. Минобороны РФ – о героизме российских воинов

 


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