Королю Пруссии Фридриху Второму приписывают такую фразу: «Русского солдата нужно застрелить два раза, а потом ещё и толкнуть, чтобы упал». В стойкости российских воинов не раз могли убедиться наши враги, украинские «нацики» — не исключение. Даже раненые наши солдаты и офицеры продолжают свое ратное дело, добиваются поставленных задач, побеждают. Минобороны РФ продолжает героическую летопись хода спецоперации на Украине.

Заместитель командира взвода старший сержант Кирилл Ившин организовал артиллерийскую поддержку российских подразделений — эффективно наводил и корректировал огонь орудия. В результате ожесточенных боев с украинскими националистами были ликвидированы батареи РСЗО «Град», огневые позиции гаубиц Д-30, минометы противника и более 100 националистов.

Командир батальона подполковник Николай Паскарь вместе с подчиненными в ходе разведки обнаружили в заброшенном здании украинских националистов. Оценив обстановку, подполковник приступил к штурму — подавил огневые точки противника и выбил его с занимаемых позиций. В ходе боя было уничтожено 7 противников, остальные оставили позиции и отступили, но Паскарь продолжил преследование — получил ранение, но продолжил руководить подразделением до полного разгрома националистов.

Во время удара противника по аэродрому, контролируемому российскими войсками, на котором находились до 25 раненых различной степени тяжести, была организована эвакуация — начальник военного госпиталя подполковник медицинской службы Аркадий Смольников лично организовал управление эвакуационными мероприятиями. Благодаря его действиям, удалось избежать потерь в личном составе медицинского отряда и среди раненых.

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