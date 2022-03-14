Раненым военнослужащим, которые находятся на лечении в Крыму, оказывается вся необходимая помощь

Госпитали полностью обеспечены медикаментами и продуктами питания.

Глава РК Сергей Аксёнов сообщил, что все обязательства по обеспечению военнослужащих, в том числе получивших ранение в результате боевых действий, выполняются Министерством обороны РФ в полном объеме. Аксёнов проинформировал, что по его поручению был проведен выезд в военные госпитали в Крыму (а Симферополе и в Феодосии).

Поскольку в обращениях в мой адрес через социальные сети и на горячую линию поступают вопросы о качестве оказания помощи раненым военнослужащим, мною было дано поручение ознакомиться с ситуацией в госпиталях. Хочу сообщить, что раненым военнослужащим, которые находятся на территории Республики Крым, Министерством обороны РФ оказывается вся необходимая помощь. Мы находимся в контакте с нашими коллегами, и любой вопрос, связанный с поддержкой наших военных, рассматривается без промедления. Благодарю всех крымчан за неравнодушие и готовность оказывать содействие, — сказал Аксёнов.

Также, по его утверждению, ни одна из семей погибших военнослужащих не останется без поддержки.

Выражаю соболезнования родным и близких погибших. Ни одна семья не останется без внимания, всем будет оказано полное содействие со стороны органов власти. Хочу подчеркнуть, что мы их помним и мы ими гордимся. Мы знаем, кто в сложную минуту отдал свои жизни за то, чтобы мы жили под мирным небом, и не допустил насилие в отношении Русского мира и русских людей, — сказал Глава Республики.

Крымчане, которые хотят оказать помощь раненым военнослужащим, могут обращаться в Telegram-приемную министра здравоохранения Республики Крым по номеру +7(978) 402-90-90.

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