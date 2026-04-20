Расчёт пенсий: ветеранов прокуратуры-участников СВО хотят уравнять с военными

При расчете пенсии прокурорам, следователям и таможенникам Минюст предлагает засчитывать годы службы в этих ведомствах в качестве выслуги лет, как у военнослужащих. Изменения в законе дадут право участникам СВО, которые до этого имели специальные звания, претендовать на пенсию по линии Минобороны. С документом, опубликованным для общественного обсуждения на федеральном портале проектов нормативных актов, ознакомилась «Парламентская газета».

В периоды службы, учитываемые при исчислении пенсии, Министерство юстиции предлагает добавить время на должностях прокуроров, следователей, научных и педагогических работников в органах и организациях прокуратуры, Следственном комитете и таможенных органах.

Сейчас в выслугу лет для назначения пенсий военнослужащим наряду с военной службой засчитываются периоды службы в качестве сотрудников, имеющих специальные звания, в органах внутренних дел, налоговой полиции, ФСИН России, Государственной противопожарной службе МЧС России, других правоохранительных органах. Кроме того, в выслугу лет для назначения пенсии военным включаются периоды службы в правоохранительных органах, непосредственно предшествующие их назначению на должности сотрудников.

Однако для начисления пенсий военнослужащим не учитывается служба на должностях прокурорских работников, имеющих классные чины, в следственных органах Следственного комитета на должностях, по которым предусмотрено присвоение специальных званий, и служба в таможне с наличием специальных званий.

Вместе с тем время, когда сотрудники МВД и других правоохранительных органов замещают следователей или прокуроров, включается в выслугу лет для назначения им пенсии.

Такой подход необоснованно разделяет права федеральных государственных служащих, пенсионное обеспечение которых осуществляется в соответствии с одним, казалось бы, законом.

Если не внести изменения в статью 18 Закона «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии Российской Федерации, органах принудительного исполнения Российской Федерации, и их семей», то без «военной» пенсии могут остаться прокурорские работники, сотрудники Следственного комитета и таможни, а также пенсионеры этих ведомств, которые участвуют в специальной военной операции, если они решат получать впоследствии пенсию по линии Минобороны. Об этом «Парламентской газете» рассказал председатель Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Много сотрудников этих структур выполняют задачи в зоне специальной военной операции, — сказал он. — И на сегодняшний день у них нет возможности включить свой стаж службы в военную выслугу лет и получать равные льготы. Этот законопроект устраняет правовой пробел и восстанавливает социальную справедливость.

После принятия закона пенсия будет назначаться вне зависимости от того, в какой структуре люди служили, был там классный чин или специальное звание, отметил Картаполов.

источник: «Парламентская газета»

