Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | Расходы на строительство ж/д подходов к Крымскому мосту пересчитают

crimeapress_news

Крымский мост – сплошная выгода и экономия

Расходы на строительство ж/д подходов к Крымскому мосту пересчитают

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 13:11 12.02.2020

Счетная палата РФ планирует проверить расходование бюджетных средств на строительство железнодорожных подходов к Крымскому мосту, следует из перечня мероприятий ведомства на 2020 год.

Контрольное мероприятие «Проверка расходования бюджетных средств на разработку рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ по мероприятию «Строительство железнодорожных подходов к транспортному переходу через Керченский пролив» в рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года, — цитирует ТАСС данные из материалов Счетной палаты.

Проверка затронет Федеральное агентство железнодорожного транспорта (Росжелдор) и предприятие «Крымская железная дорога».

СПРАВКА: Крымский мост — самый длинный в России и Европе, соединяет Керченский полуостров (Крым) с Таманским полуостровом (Краснодарский край). Он обеспечит бесперебойное транспортное сообщение Крыма с другими регионами России. Транспортный переход состоит из параллельно расположенных автомобильной и железнодорожной трасс. Автомобильная часть моста заработала в мае 2018 года, грузовое движение по нему началось позже — осенью того же года. Пассажирское движение по железнодорожной части моста открылось в декабре 2019 года, движение грузовых поездов ожидается в июле 2020 года.

Расходы на строительство ж/д подходов к Крымскому мосту пересчитают

Комментарии для сайта Cackle

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.