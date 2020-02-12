Расходы на строительство ж/д подходов к Крымскому мосту пересчитают

Счетная палата РФ планирует проверить расходование бюджетных средств на строительство железнодорожных подходов к Крымскому мосту, следует из перечня мероприятий ведомства на 2020 год.

Контрольное мероприятие «Проверка расходования бюджетных средств на разработку рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ по мероприятию «Строительство железнодорожных подходов к транспортному переходу через Керченский пролив» в рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года, — цитирует ТАСС данные из материалов Счетной палаты.

Проверка затронет Федеральное агентство железнодорожного транспорта (Росжелдор) и предприятие «Крымская железная дорога».

СПРАВКА: Крымский мост — самый длинный в России и Европе, соединяет Керченский полуостров (Крым) с Таманским полуостровом (Краснодарский край). Он обеспечит бесперебойное транспортное сообщение Крыма с другими регионами России. Транспортный переход состоит из параллельно расположенных автомобильной и железнодорожной трасс. Автомобильная часть моста заработала в мае 2018 года, грузовое движение по нему началось позже — осенью того же года. Пассажирское движение по железнодорожной части моста открылось в декабре 2019 года, движение грузовых поездов ожидается в июле 2020 года.