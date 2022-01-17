Расходы, направленные на соцвыплаты крымчанам, превысили уровень 2020 года почти на 700 млн. рублей

По итогам 2021 года сумма социальных выплат крымчанам, нуждающимся в особой социальной защите государства, превысила показатель 2020 года почти на 700 млн руб. Об этом сообщила вице-премьер — министр финансов РК Ирина Кивико.

По итогам минувшего года в рамках соцзащиты государства крымчане получили около 21 миллиарда рублей, в том числе 11,2 миллиарда — за счет средств федерального бюджета. Сумма выплат превысила показатель 2020 года почти на 700 миллионов, — подчеркнула Ирина Кивико.

Как рассказала вице-премьер, бюджетные ассигнования распределились следующим образом:

— на выплату пособий при рождении ребёнка, по уходу за ребёнком до 1,5 лет, на ребенка одинокой матери, единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишённых родительского попечения в семью, помощи детям–сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей – 5,2 млрд. руб.;

— на ежемесячные выплаты на ребенка от 3 до 7 лет – 5,1 млрд. руб., что в 1,8 раза, или на 2,3 млрд руб. превысило показатель 2020 года (выплата осуществляется с июня 2020 года и является одной из самых востребованных мер поддержки семей с детьми. Денежная помощь предоставляется семьям, чей среднедушевой доход меньше величины прожиточного минимума. Размер выплаты составляет от 5 856,5 до 11 713 рублей. Получателями пособия стали более 29 тысяч крымских семей);

— на социальные выплаты отдельным категориям граждан, в том числе на единовременные денежные выплаты, выплату малообеспеченным семьям, выплату ежемесячной денежной помощи гражданам, пострадавшим от воздействия радиации вследствие аварии на Чернобыльской АЭС, льготы на приобретение твердого топлива и сжиженного газа – более 3,5 млрд руб. (на 47,4 млн. руб. больше, чем в 2020 году). Получателями такой меры соцподдержки по итогам 2021 года стали 321 тыс.человек;

— на оплату жилищно — комунальных услуг отдельным категориям граждан, компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, а также на компенсационные выплаты по льготному проезду отдельных категорий граждан на авто — электро- и железнодорожном транспорте – 2,7 млрд. руб. (на 10,3% больше, или на 248,6 млн. руб. больше, чем в 2020 году);

— на ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребёнка – 2,2 млрд. руб., что на 19,4%, или на 354,6 млн. руб. выше показателя 2020 года. Помощь в размере 11 682 руб. получили около 13 тыc. семей;

— на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребёнка или последующих детей до достижения ребёнком возраста 3-х лет – более 1,3 млрд. руб., что составляет 102,4% к уровню 2020 года. Ежемесячную помощь в размере 11 682 руб. получили более 8 тыс. семей;

— на социальные выплаты безработным гражданам – 723 млн. руб. Ежемесячную помощь в размере от 1 500 до 12 130 руб. получили 44 тыс. безработных граждан;

— на социальную поддержку граждан, жилые помещения которых утрачены и (или) повреждены в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате прохождения комплекса неблагоприятных метеорологических явлений в июне — июле минувшего года на территории республики – 286,8 млн. руб. (выплата гражданам осуществляется с сентября 2021 года).

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