Раскопки в Крыму: в пещере «Таврида» обнаружили зуб древней акулы

Работы в пещере «Таврида» идут шестой год. Это самые масштабные палеонтологические раскопки в России. Исследователи просеивают через сито снятый грунт и так собирают кости древних сухопутных животных. Возраст останков 1,5 – 1,7 млн лет.
Вот так случайно попался на сите такой зуб. Зуб акулы. Интересно было, что вокруг сухопутные животные, а тут вдруг морская рыба, – отметил Богдан Зайцев.
Научный сотрудник добавил, что сама пещера выработана из известняка возрастом 45 миллионов лет. В этом камне, в частности, есть остатки древних морских животных. По словам Зайцева, эти останки гораздо старше самой пещеры.
Раковины, которые состоят из карбоната кальция, очень легко растворяются вместе с известняком. А зубы плотные, они состоят из такого минерала, которые называется апатит. Апатит не растворяется. Соответственно, из этого известняка, когда пещера формировалась, известняк растворился, зуб выпал и попал на те слои, которые мы сейчас изучаем, – рассказал палеонтолог.
Мы отправили специалисту из Санкт-Петербургского государственного университета фотографию для того, чтобы он определил, что это за вид акулы и сколько ему лет. И он уже подтвердил, что такие рыбы жили 45 миллионов лет назад, – сообщил сотрудник комплекса «Пещера «Таврида».
Палеонтологическая экспедиция продлится до сентября. В этом году ученые планируют продолжить исследование недавно открытого в окрестностях поселка Зуя глубоководного озера. А также проверить те коридоры пещеры, которые не успели посмотреть ранее.
В мае этого года стало известно, что в окрестностях Бахчисарайского района найдены древние окаменелости: аммониты – вымершие головоногие моллюски с наружной раковиной – и морской еж, которым порядка 127 миллионов лет.
источник: РИА Новости Крым
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