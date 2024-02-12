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Раскрыта кража в Сакском районе. О профессиональной работе крымской полиции  

Раскрыта кража в Сакском районе. О профессиональной работе крымской полиции  

Опубликовал: CrimeaPRESS в МВД Крыма 13:18 12.02.2024

Старший участковый уполномоченный полиции МО МВД России «Сакский» Мустафа Меметов при обходе обслуживаемой территории выявил факт проникновения в пустующий дом у моря. На заборе он заметил чьи-то следы, а в доме было взломано окно.

Участковый установил хозяйку домовладения и сообщил о произошедшем. По приезду женщина, осмотрев помещение сообщила полицейскому, что пропало имущество и деньги. Сумма ущерба — 48 тысяч рублей. Предпринятые меры розыска позволили майору полиции уличить в совершении преступления двух жителей п. Мирное г. Евпатории. 31 и 43-летние мужчины признали свою вину. Часть похищенного изъята и возвращена потерпевшей, — сообщили в МВД по РК.

Раскрыта кража в Сакском районе. О профессиональной работе крымской полиции  

Установлена причастность подозреваемых к еще одному факту кражи на территории Сакского района. Мужчины признались, что в другом дачном домовладении разбили стеклянную дверь и хотели похитить мультиварку и электрочайник, но не смогли довести кражу до конца — сработала сигнализация и они убежали ни с чем.

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Возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 158 УК РФ («Кража») и ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 158 УК РФ («Покушение на кражу»). Подельники содержатся в изоляторе временного содержания. Им грозит максимальное наказание до шести лет лишения свободы.

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