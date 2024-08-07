Раскрыто убийство пятилетней давности в Алупке. Убийца осужден… заочно

Преступник скрывается на Украине.

Гражданин Украины заочно осужден за причинение смерти жителю Санкт-Петербурга в 2019 году на пляже в Алупке.

В ночь на 23 июля 2019 года между двумя мужчинами, прибывшими в летний сезон в Алупку на заработки, возник конфликт. Нетрезвый 46-летний гражданин Украины во временных жилых помещениях у пляжа нанес множественные удары по голове и туловищу 22-летнему рабочему из Санкт-Петербурга. Злоумышленник бросил пострадавшего в вагончике, а узнав о его тяжелом состоянии, незамедлительно выехал за пределы страны. Только на следующий день потерпевшего в его комнате обнаружили коллеги. Он был доставлен в медучреждение, где, несмотря на оказанную помощь, через несколько дней скончался от полученных травм, – сообщили в Следственном комитете.

Следователями и криминалистами Главного следственного управления совместно с коллегами из полиции была незамедлительно организована работа по фиксации и изъятию следов преступления, сбору доказательственной базы.

В ходе расследования преступлений прошлых лет установлено, что фигурант по-прежнему находится на территории ближнего зарубежья. Он объявлен в международный розыск, – уточнили в Следкоме.

На основании собранных органом предварительного следствия доказательств мужчина признан судом виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, и приговорен к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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