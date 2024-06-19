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Раскрыто убийство в крымском селе Лекарственном. 43-летний местный убил родную мать
Фото: Следком

Раскрыто убийство в крымском селе Лекарственном. 43-летний местный убил родную мать

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 19:34 19.06.2024

Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело в отношении 43-летнего неоднократно судимого жителя Симферопольского района, подозреваемого в убийстве матери (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

В правоохранительные органы от родственников поступило сообщение об исчезновении 65-летней жительницы села Лекарственное. Сын, с которым она проживала, сообщил, что мать ушла в неизвестном направлении и домой не возвращалась. При осмотре местности сотрудниками кинологической службы служебная собака взяла след пропавшей и привела сотрудников полиции к озеру, расположенному близ населенного пункта. Там вчера днем тело безвестно пропавшей сельчанки и было обнаружено с признаками криминальной смерти, — сообщили в Следственном комитете.

В ходе грамотно выстроенной работы следователем следственного отдела по Симферопольскому району от сына получены признательные показания в совершении убийства. Установлено, что днем 15 июня нетрезвый мужчина в ходе конфликта избил мать, после чего оттащил погибшую к водоему.

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Как уточнили в крымской прокуратуре, убийца нанес своей матери более 40 ударов ногами и руками в область головы и туловища. От полученных травм женщина скончалась. На следующий день мужчина сбросил ее тело в озеро.

В настоящее время проводятся неотложные следственные действия, назначены все необходимые экспертизы.

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С тегами: Следственный комитет Крыма и Севастополя

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