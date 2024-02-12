Раскрыто убийство в крымском селе Журавки. Все началось с конфликта односельчан

Труп был найден в Северо-Крымском канале.
По информации Следственного комитета, предъявлено обвинение 37-летнему жителю села Журавки, обвиняемому в совершении убийства знакомого (ч. 1 ст. 105 УК РФ).
Кировским межрайонным следственным отделом установлено, что в ночь на 3 февраля во дворе частного домовладения села Журавки в компании нетрезвых мужчин произошел конфликт, в результате которого 37-летний сельчанин нанес удар 51-летнему земляку.
Подумав, что знакомый скончался, злоумышленник решил скрыть следы преступления. Вместе с приятелем он оттащил мужчину, находившегося без создания, на берег Северо-Крымского канала близ села Новопокровка, связал ему ноги электрическим кабелем и привязал к ним фрагменты бетонных столбов, после чего сбросил тело в воду, где оно было спустя время обнаружено местными жителями, — сообщили подробности в Следкоме.
Что самое интересное (и трагическое) — согласно результатам экспертизы, смерть потерпевшего наступила в результате утопления.
Подозреваемым оказался ранее неоднократно судимый 37-летний житель Кировского района. Гражданин был объявлен в федеральный розыск, — уточнили в МВД по РК.
В ходе совместной работы следователей и полиции личность подозреваемого была оперативно установлена. Злоумышленника задержали вечером 9 февраля сотрудники уголовного розыска на вокзале Симферополя, после чего он был доставлен в органы Следственного комитета для проведения неотложных следственных действий.
Свою вину в совершении убийства сельчанин признал, показав в ходе проверки показаний на местности как совершал преступление. По ходатайству следователя судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Также в рамках следствия его подельнику будет дана оценка на предмет укрывательства особо тяжкого преступления, — отметили в Следкоме.
Расследование уголовного дела продолжается.
Фото — Следком, видео — МВД по РК:
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