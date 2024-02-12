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Раскрыто убийство в крымском селе Журавки. Все началось с конфликта односельчан

Раскрыто убийство в крымском селе Журавки. Все началось с конфликта односельчан

Опубликовал: CrimeaPRESS в Следственный комитет Крыма и Севастополя 14:00 12.02.2024

Труп был найден в Северо-Крымском канале.

По информации Следственного комитета, предъявлено обвинение 37-летнему жителю села Журавки, обвиняемому в совершении убийства знакомого (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

Кировским межрайонным следственным отделом установлено, что в ночь на 3 февраля во дворе частного домовладения села Журавки в компании нетрезвых мужчин произошел конфликт, в результате которого 37-летний сельчанин нанес удар 51-летнему земляку.

Подумав, что знакомый скончался, злоумышленник решил скрыть следы преступления.  Вместе с приятелем он оттащил мужчину, находившегося без создания, на берег Северо-Крымского канала близ села Новопокровка, связал ему ноги электрическим кабелем и привязал к ним фрагменты бетонных столбов, после чего сбросил тело в воду, где оно было спустя время обнаружено местными жителями, — сообщили подробности в Следкоме.

Раскрыто убийство в крымском селе Журавки. Все началось с конфликта односельчан

Что самое интересное (и трагическое) — согласно результатам экспертизы, смерть потерпевшего наступила в результате утопления.

Подозреваемым оказался ранее неоднократно судимый 37-летний житель Кировского района. Гражданин был объявлен в федеральный розыск, — уточнили в МВД по РК.

В ходе совместной работы следователей и полиции личность подозреваемого была оперативно установлена. Злоумышленника задержали вечером 9 февраля сотрудники уголовного розыска на вокзале Симферополя, после чего он был доставлен в органы Следственного комитета для проведения неотложных следственных действий.

Свою вину в совершении убийства сельчанин признал, показав в ходе проверки показаний на местности как совершал преступление.  По ходатайству следователя судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Также в рамках следствия его подельнику будет дана оценка на предмет укрывательства особо тяжкого преступления, — отметили в Следкоме.

Расследование уголовного дела продолжается.

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Раскрыто убийство в крымском селе Журавки. Все началось с конфликта односельчан

 

Фото — Следком, видео — МВД по РК:

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