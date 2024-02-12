Раскрыто убийство в крымском селе Журавки. Все началось с конфликта односельчан

По информации Следственного комитета, предъявлено обвинение 37-летнему жителю села Журавки, обвиняемому в совершении убийства знакомого (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

Кировским межрайонным следственным отделом установлено, что в ночь на 3 февраля во дворе частного домовладения села Журавки в компании нетрезвых мужчин произошел конфликт, в результате которого 37-летний сельчанин нанес удар 51-летнему земляку.

Подумав, что знакомый скончался, злоумышленник решил скрыть следы преступления. Вместе с приятелем он оттащил мужчину, находившегося без создания, на берег Северо-Крымского канала близ села Новопокровка, связал ему ноги электрическим кабелем и привязал к ним фрагменты бетонных столбов, после чего сбросил тело в воду, где оно было спустя время обнаружено местными жителями, — сообщили подробности в Следкоме.