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Раскрыто убийство в симферопольской Каменке. Пасынок зарезал отчима

Раскрыто убийство в симферопольской Каменке. Пасынок зарезал отчима

Опубликовал: CrimeaPRESS в Следственный комитет Крыма и Севастополя 12:26 12.03.2024

Житель Симферополя заключен под стражу по обвинению в убийстве отчима в микрорайоне Каменка.

Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю предъявлено обвинение 26-летнему жителю Симферополя в совершении убийства 67-летнего родственника из Белогорского района (ч.1 ст. 105 УК РФ).

Следственным отделом по Киевскому району установлено, что между нетрезвым мужчиной и его отчимом в частном доме по улице Коллективных садов произошел бытовой конфликт, в ходе которого злоумышленник нанес жертве множественные удары двумя ножами. Чтобы скрыть следы убийства, житель Каменки завернул тело жертвы в клеенку и одеяло, погрузил в строительную тачку и сбросил в водоем близ поселка, где оно было обнаружено спустя время местными жителями, — сообщили в Следкоме.

Раскрыто убийство в симферопольской Каменке. Пасынок зарезал отчима

Во взаимодействии с сотрудниками полиции подозреваемый был установлен и задержан. На допросе житель Каменки дал признательные показания, а в ходе следственного эксперимента на месте преступления – рассказал об обстоятельствах убийства, указав на место сокрытия оружия.

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По ходатайству следователя судом он заключен под стражу. Продолжаются следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.

Фото: Следственный комитет.

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