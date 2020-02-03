Раскрыто жестокое убийство женщины в Евпатории

В Крыму по подозрению в жестоком убийстве жительницы Евпатории, совершенном в ноябре прошлого года, задержан местный житель. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следкома. Напомним, то преступление дало повод слухам о появившемся в Крыму «маньяке».

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю продолжается расследование уголовного дела по факту убийства 54-летней жительницы Евпатории, совершенного в ноябре 2019 года (ч.1 ст.105 УК РФ). Накануне по подозрению в его совершении задержан 45-летний безработный житель Сакского района Республики Крым, — сообщили в Следкоме.

Вечером 4 ноября 2019 года в Евпатории близ элеватора было обнаружено тело 54-летней местной жительницы, которая ранее ушла пасти домашний скот. По ч.1. ст. 105 УК РФ — «Убийство» было возбуждено уголовное дело.

Следователями и следователями-криминалистами был проведен тщательный осмотр места преступления с применением современной криминалистической техники и экспертных возможностей, проведены все необходимые первоначальные следственные действия. Во взаимодействии с органами МВД России по Республике Крым были организованы все необходимые мероприятия по установлению обстоятельств произошедшего, отрабатывались все возможные версии преступления и лица, его совершившие. В ходе проведения комплекса оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по г. Евпатории установили личность подозреваемого. Им оказался 45-летний житель Сакского района, ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе — за совершение убийства, — отметили в Следкоме.

Накануне преступника задержали. Свою вину мужчина признал полностью, а в ходе следственного эксперимента рассказал и показал, как совершал преступление, в том числе – где закопал мобильный телефон жертвы.

По данным следствия, 4 ноября 2019 года злоумышленник пытался неоднократно познакомиться с погибшей, однако получил отказ. В ответ он нанес ей ножевое ранение, от которого женщина скончалась. После совершения преступления мужчина скрывался сначала в Сакском районе, а затем — в Севастополе.

По ходатайству следствия суд г. Евпатории избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время следствие готовится ему предъявить обвинение.

Фото: Следком.