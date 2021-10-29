Распечатать сертификат о вакцинации жители Севастополя смогут во всех районах города

С 30 октября по 7 ноября на въезде-выезде из Севастополя будут установлены блокпосты.

На пунктах контроля необходимо будет предъявить электронный/бумажный сертификат с QR-кодом о прививке или сертификат (медицинскую справку)/QR-код о перенесенном заболевании.

Для севастопольцев, которые хотят иметь сертификат в бумажном виде, распечатать его помогут по следующим адресам:

1.В штабе волонтеров «Мы вместе-Севастополь» ежедневно без выходных с 09:00 до 19:00, по адресу: ул. Ленина, 39.

2. В администрациях ВМО. Режим работы: ежедневно с 29 октября по 7 ноября:

— Инкерман — с 10.00 до 13.00 по адресу: ул. Шевкопляса, д. 37;

— Балаклавский МО — с 10.00 до 13.00 по адресу: ул.Новикова,14;

— Андреевский МО — с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по адресу: ул. Центральная, 22 (2-й этаж, приемная);

— Верхнесадовский МО — с 08.00 до 12.00 по адресу: ул.Севастопольская,82;

— Гагаринский МО — с 10.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по адресу: проспект Октябрьской Революции, д.8 (холл административного здания);

— Качинский МО — с 09.00 до 17.00 по адресу: ул.Нестерова,5;

— Ленинский МО — с 10.00 до 16.00 (перерыв с 12.30. до 13.30) по адресу: ул.Гоголя,22 (вход с левого торца здания, кабинет № 6);

— Терновский МО — с 09.00 до 17.00 по адресу: ул.Ленина,2;

— Орлиновский МО — ежедневно (кроме 04-05.11.2021) с 10:00 до 16:00 (перерыв с 12.00 до 13.00) по адресу: ул.Тюкова,42 (1-й этаж, банк «РНКБ»);

— Нахимовский МО — с 10.00 до 16.30 по адресу: ул.Горького,3. Вызов по номеру домофона: 1В,4В,12В.

Обращаем внимание, что распечатка QR кода возможна только при наличии действующего логина и пароля для входа в личный кабинет сайта госуслуг. В случае утери пароля доступа необходимо обращаться за восстановлением в МФЦ.

Чтобы самостоятельно найти информацию о QR-коде на сайте госуслуг, нужно ввести в строку поиска на главной странице слово «вакцинация». В открывшемся списке следует выбрать раздел «Сертификаты, QR-коды и результаты тестов на коронавирус».

Напомним, в период с 30 октября по 7 ноября принято решение полностью приостановить работу учреждений культуры, театров, кинотеатров, салонов красоты, парикмахерских, организаций спорта и других мест посещения. Организации общественного питания смогут работать только навынос. Работать разрешено только продовольственным магазинам и аптекам. Магазины непродовольственных товаров буду работать в том случае, если ими реализуются товары первой необходимости, перечень которых определен распоряжением Правительства РФ от 27 марта 2020 г. № 762-р.