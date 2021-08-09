Расписание матчей 17-го тура Ночной Лиги Football Simf 5×5

На этой неделе (10-12 августа) в Ночной Лиге Football Simf 5×5 сезона-2021 пройдут матчи заключительного, 17-го тура.

«Триад-Monte» практически гарантировал себе чемпионский титул. В четверг, 12 августа, команде Игоря Манько нужно не проиграть аутсайдеру турнира – «Канцторгу Крым» – с разностью в… 40 с лишним мячей, чтобы стать недосягаемым для единственного оставшегося конкурента – молодежненского «Спартака». Конечно, можно начинать поздравлять «триадовцев» уже сейчас, но лучше сделать это после официального окончания сезона, — отмечает «Крымский спорт» .

Спартаковцам, кстати, играть со «Светофором» – второй с конца командой Лиги. Даже ничья гарантирует «красно-белым» серебряные медали.

А вот на «бронзу» сразу аж четыре претендента – «Дружба», «Грифон», «Микадо» (у всех – по 37 очков) и «Русь» (36). «Микадо» и «Грифону» предстоит провести очную встречу. Кстати, в случае победы «Грифона» именно этот коллектив получит бронзовые медали даже при равенстве очков с «Дружбой» (в личном противостоянии «грифоновцы» были сильнее петровцев – 6:5). В соперниках у «Дружбы» в заключительном туре – несгибаемая «Жигулина Роща», у «Руси» – «Темп». Так что возможны варианты, даже самые, казалось бы, невероятные.

17-й тур

10 августа (вторник)

20.40 «Микадо» – «Грифон»

«Микадо» – «Грифон» 21.30 «Багира» – «Красная Горка»

«Багира» – «Красная Горка» 22.20 «Жигулина Роща» – «Дружба»

11 августа (среда)

21.00 «Город Свободы» – «Маврика»

«Город Свободы» – «Маврика» 21.50 СКА – «Авангард»

СКА – «Авангард» 22.40 Автошкола «Формула» – «Каменка»

12 августа (четверг)

20.40 «Темп» – «Русь»

«Темп» – «Русь» 21.30 «Спартак» (М) – «Светофор»

«Спартак» (М) – «Светофор» 22.20 «Канцторг Крым» – «Триад-Monte»

Турнир проходит в Симферополе на базе крытого манежа с искусственной травой Football Simf (пер. Лавандовый, 2/7).