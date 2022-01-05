Расписание праздничных Рождественских мероприятий в Севастопольском благочинии (на 6-8 января)

В Севастопольском благочинии обнародовали расписание праздничных Рождественских мероприятий на 6-8 января.
6 января – Рождественский Сочельник.
7:30 — Божественная литургия в Свято-Владимирском соборе в Херсонесе, освящение колива.
15:45 — Всенощное бдение, исповедь.
7 января – Рождество Христово.
00.00 – праздничная Божественная литургия в верхнем храме Свято-Владимирского собора в Херсонесе. Возглавит служение Божественной литургии благочинный Севастопольского округа протоиерей Сергий Халюта.
7:30 — праздничная Божественная литургия в верхнем храме Свято-Владимирского собора в Херсонесе.
С 11:30 до 12:00 состоится традиционный общегородской Рождественский крестный ход по маршруту: Покровский собор – пл. Лазарева – пл. Нахимова. По окончании на пл. Нахимова будет отслужен молебен
8 января.
В 7:00 — праздничная Божественная литургия с чином освящения нижнего храма Владимирского собора-усыпальницы адмиралов. Богослужение возглавит Преосвященнейший Каллиник, епископ Бахчисарайский, викарий Симферопольской и Крымской епархии.
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