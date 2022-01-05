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Расписание праздничных Рождественских мероприятий в Севастопольском благочинии (на 6-8 января)
Фото: пресс-служба Севастопольского благочиния, hersones.org

Расписание праздничных Рождественских мероприятий в Севастопольском благочинии (на 6-8 января)

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 16:44 05.01.2022

В Севастопольском благочинии обнародовали расписание праздничных Рождественских мероприятий на 6-8 января.

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6 января – Рождественский Сочельник.

7:30 — Божественная литургия в Свято-Владимирском соборе в Херсонесе, освящение колива.

15:45 — Всенощное бдение, исповедь.

7 января – Рождество Христово.

00.00 – праздничная Божественная литургия в верхнем храме Свято-Владимирского собора в Херсонесе. Возглавит служение Божественной литургии благочинный Севастопольского округа протоиерей Сергий Халюта.

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7:30 —  праздничная Божественная литургия в верхнем храме Свято-Владимирского собора в Херсонесе.

С 11:30 до 12:00 состоится традиционный общегородской Рождественский крестный ход по маршруту: Покровский собор – пл. Лазарева – пл. Нахимова. По окончании на пл. Нахимова будет отслужен молебен

8 января.

В 7:00 — праздничная Божественная литургия с чином освящения нижнего храма Владимирского собора-усыпальницы адмиралов. Богослужение возглавит Преосвященнейший Каллиник, епископ Бахчисарайский, викарий Симферопольской и Крымской епархии.

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