Расписание праздничных Рождественских мероприятий в Севастопольском благочинии (на 6-8 января)

В Севастопольском благочинии обнародовали расписание праздничных Рождественских мероприятий на 6-8 января.

6 января – Рождественский Сочельник.

7:30 — Божественная литургия в Свято-Владимирском соборе в Херсонесе, освящение колива.

15:45 — Всенощное бдение, исповедь.

7 января – Рождество Христово.

00.00 – праздничная Божественная литургия в верхнем храме Свято-Владимирского собора в Херсонесе. Возглавит служение Божественной литургии благочинный Севастопольского округа протоиерей Сергий Халюта.

7:30 — праздничная Божественная литургия в верхнем храме Свято-Владимирского собора в Херсонесе.

С 11:30 до 12:00 состоится традиционный общегородской Рождественский крестный ход по маршруту: Покровский собор – пл. Лазарева – пл. Нахимова. По окончании на пл. Нахимова будет отслужен молебен

8 января.

В 7:00 — праздничная Божественная литургия с чином освящения нижнего храма Владимирского собора-усыпальницы адмиралов. Богослужение возглавит Преосвященнейший Каллиник, епископ Бахчисарайский, викарий Симферопольской и Крымской епархии.

*Все используемые изображения и видео являются собственностью правообладателей.

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: религия в Крыму