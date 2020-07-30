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Расписывать Соборную мечеть Симферополя начнут в сентябре

Расписывать Соборную мечеть Симферополя начнут в сентябре

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 21:09 30.07.2020

В настоящее время в Соборной мечети Симферополя (Джума-джами) строители ведут работу с внутренней мраморной облицовкой. До конца лета планируется завершить чистовую отделку зданий комплекса, а в сентябре начнется внутренняя роспись и украшение мечети. Напомним, 31 августа мусульмане отметят Курбан-байрам. В Республике Крым этот день — выходной.

В рамках пресс-экскурсии на строительную площадку Джума-джами (Соборная мечеть) в Симферополе, Муфтий Крыма Эмирали Аблаев поздравил всех крымчан с праздником, который является праздником единения, проявления милосердия и щедрости и поблагодарил за поддержку и помощь в строительстве президента страны, руководство республики и меценатов. Муфтий Крыма надеется, что следующий байрам-намаз состоится в Джума-джами, — отмечают в пресс-службе ДУМ Крыма.

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фото: пресс-служба ДУМ Крыма

Расписывать Соборную мечеть Симферополя начнут в сентябре

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