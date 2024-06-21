Рассекречены новые документы об убийстве нацистами детей и раненых бойцов в Крыму

Управление передало <…> материалы Фонда-100 УФСБ, которые весьма ярко иллюстрируют карательную политику нацистов в Крыму. Рассекреченные архивные материалы дополняют и детализируют известные историкам документы республиканских и городских Чрезвычайных государственных комиссий, отражают показания очевидцев злодеяний нацистского оккупационного режима и указывают на виновников этих преступлений, — цитирует сообщение ТАСС.

Уточняется, что среди рассекреченных материалов показания свидетелей — очевидцев о злодеяниях, совершенных нацистами в годы оккупации Крыма и направленных на истребление населения.

Показания свидетеля массового расстрела мирных жителей, в том числе детей, в противотанковом рве в районе села Новосергеевка, Симферопольского района, по Феодосийской трассе:

Когда всех детей собрали отдельно, два офицера, одетые в резиновые плащи, противогазы и резиновые перчатки, брали детей, и их губы мазали каким-то жидким раствором, и тут же бросали в сторону уже мертвыми, — приводится выдержка из одного из рассекреченных документов.

Также опубликованы новые показания свидетелей о факте уничтожения гитлеровскими карателями и их пособниками мирного населения села Лаки Бахчисарайского района. Описывается, как каратели привязали Елену Гавалову, сестру начальника партизанского отряда Павла Бербери, к кровати в ее доме, облили керосином и подожгли. Все население слышало как кричала Гавалова Елена до тех, пор, пока не обрушился сгоревший дом.., — говорится в показаниях.

Кроме того, опубликованы фрагменты из сообщения НКВД Крымской АССР от 11 января 1944 года о том, как в декабре 1943 года немцы грузили на суда эвакуированных с Кубани мирных жителей, узников тюрьм СД, раненых советских военнопленных, а потом топили эти суда в море. Только в результате трех указанных в документе эпизодов были убиты несколько тысяч человек. Еще один документ — показания члена подпольной организации, который видел в декабре 1941 года, как нацисты расстреляли более 2 000 человек еврейской национальности в Феодосии в противотанковом рве в районе завода «Механик», а также его рассказ об аресте и пытках подпольщиков города.

Оккупация Крыма 1941 — 1944 годов

Во время войны Крым стал местом ожесточенных боев с немецко- фашистскими войсками. С ноября 1941 года по июль 1942 года продолжалась оборона Севастополя. Во время оккупации на полуострове активно действовали партизаны и подпольщики. Крымская стратегическая наступательная операция советских войск, в результате которой был освобожден полуостров, продолжалась с 8 апреля по 12 мая 1944 года.

По различным данным, на территории полуострова во время его обороны и освобождения погибли около 1 млн человек. В 2022 году Верховный суд Крыма признал геноцидом действия нацистов во время оккупации полуострова в годы Великой Отечественной войны. В рамках расследования уголовного дела о геноциде СК РФ установлены факты целенаправленного массового уничтожения немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками мирного населения и военнопленных в Крыму.

источник: ТАСС