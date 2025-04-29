Рассказали Налоговой про деньги? До завершения кампании декларирования доходов остался один день

30 апреля 2025 года завершается декларационная кампания по доходам, полученным в 2024 году.

В обязательном порядке предоставить декларацию должны физические лица, которые в прошлом году:

продали недвижимость, находившуюся в собственности меньше минимального срока владения;

получили дорогие подарки не от близких родственников;

выиграли в лотерею;

сдавали имущество в аренду;

получали доход из зарубежных источников;

вели частную практику (адвокат, нотариус);

осуществляли деятельность ИП на общей системе налогообложения.

Кроме того, подать декларацию необходимо и тем гражданам, которые получили дополнительный доход в истекшем году с которого не был удержан налог.

Оптимальным и удобным способом представления налоговой декларации является использование электронного сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Его функционал позволяет избежать ошибок при заполнении налоговой декларации, а также полностью исключает необходимость личного посещения налогового органа.

Напомним, что при нарушении сроков подачи декларации и уплаты НДФЛ налогоплательщик может быть привлечен к ответственности в виде штрафа и пени.

источник: пресс-служба УФНС России в Севастополе

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