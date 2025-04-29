Рассказали Налоговой про деньги? До завершения кампании декларирования доходов остался один день

30 апреля 2025 года завершается декларационная кампания по доходам, полученным в 2024 году.
В обязательном порядке предоставить декларацию должны физические лица, которые в прошлом году:
- продали недвижимость, находившуюся в собственности меньше минимального срока владения;
- получили дорогие подарки не от близких родственников;
- выиграли в лотерею;
- сдавали имущество в аренду;
- получали доход из зарубежных источников;
- вели частную практику (адвокат, нотариус);
- осуществляли деятельность ИП на общей системе налогообложения.
Кроме того, подать декларацию необходимо и тем гражданам, которые получили дополнительный доход в истекшем году с которого не был удержан налог.
Оптимальным и удобным способом представления налоговой декларации является использование электронного сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Его функционал позволяет избежать ошибок при заполнении налоговой декларации, а также полностью исключает необходимость личного посещения налогового органа.
Напомним, что при нарушении сроков подачи декларации и уплаты НДФЛ налогоплательщик может быть привлечен к ответственности в виде штрафа и пени.
источник: пресс-служба УФНС России в Севастополе
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