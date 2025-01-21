Рассмотрение дела о теракте на Крымском мосту отложено

Южный окружной военный суд до 6 февраля отложил рассмотрение по существу дела восьми обвиняемых в причастности к теракту на Крымском мосту в октябре 2022 года. Об этом журналистам сообщил представитель суда.

Процесс по Крымскому мосту отложен до 6 февраля, 10:00 мск. Сегодня процесс не состоялся в связи с недоставкой подсудимых, — говорится в сообщении.

По версии следствия, первый заместитель председателя Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк и неустановленные лица для теракта на Крымском мосту в 2022 году создали организованную преступную группу, в состав которой вошли обвиняемые и другие лица. Малюк вместе с соучастниками организовал изготовление на территории Украины взрывчатки, замаскированной под груз полиэтиленовой строительной пленки. Затем члены преступной группы доставили его на Крымский мост на грузовике под управлением мужчины, который об их планах не знал.

8 октября 2022 года при проезде грузовика по мосту соучастники привели взрывное устройство в действие. В результате взрыва погибли водитель и еще четыре человека, находившиеся в легковом автомобиле, проезжавшем рядом с грузовиком.

В совершении теракта обвиняют Артема Азатьяна, Георгия Азатьяна, Олега Антипова, Александра Былина, Владимира Злобу, Дмитрия Тяжелых, Романа Соломко и Артура Терчаняна. В их отношении возбуждено дело по ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт), ч. 4 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств). Кроме того, Соломко и Терчаняну предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда взрывных устройств). Следствие по делу в отношении Малюка продолжается.

источник: ТАСС