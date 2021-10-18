Растет благосостояние… Число автомобилей в Крыму за последние годы увеличилось в пять раз

Число автомобилей в Крыму за семь лет после воссоединения полуострова с Россией увеличилось в пять раз — до 400 тысяч. Об этом рассказал ТАСС заместитель председателя Государственного совета РК Ефим Фикс.

Еще семь лет назад у нас было порядка 70-80 тыс. автомобилей в пользовании. Сегодня порядка 400 тыс. автомобилей на дорогах Крыма. Это только жители Крыма, которые приобретают автомобили для пользования, — сказал вице-спикер регионального парламента.

Зампредседателя Госсовета Крыма отметил, что рост числа автомобилей, которые приобретают жители полуострова, демонстрирует рост благосостояния жителей региона.

Этому способствуют реализация крупных инфраструктурных проектов, а также изменения на селе и в крымских городах, — добавил Фикс.