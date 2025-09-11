Прямо сейчас:
Растёт интерес федеральных девелоперов к строительным проектам в Крыму
Растёт интерес федеральных девелоперов к строительным проектам в Крыму

11.09.2025

В Крыму наблюдается активный рост девелоперской активности: федеральные компании и проектные бюро все чаще инвестируют в строительство и инфраструктурные проекты на полуострове. Об этом РИА Новости Крым на полях «Крым Урбан Форума 2025» заявил генеральный директор «Национального агентства развития территорий» Сергей Львов.

По его словам, сейчас в регионе реализуется несколько крупных проектов на разных стадиях – от концепции до строительства. Среди них масштабных объект «Золотые пески», проекты в Балаклаве с планами строительства яхт-клубов, а также развлекательная инфраструктура в Ялте, включая несколько парков.

Мы видим даже за три года работы здесь, что значительно увеличилось количество девелоперских проектов, которые находятся даже на ранних стадиях. В Крым пришли крупные московские игроки, девелоперы с Урала, что создает потенциал для проектов, способных конкурировать с известными столичными по архитектуре и дизайну, – отметил собеседник.

Он подчеркнул, что несмотря на логистические сложности и осторожность инвесторов из-за удаленности полуострова, интерес к Крыму растет. По его мнению, через 2-3 года в регионе появится еще больше интересных проектов, способных изменить облик региона и повысить его инвестиционную привлекательность.

«Крым Урбан Форум 2025″ – это ключевая дискуссионная площадка полуострова, которая объединяет архитекторов, девелоперов, риелторов, представителей власти и бизнеса для обсуждения развития городской среды и строительства. В программе – выставка проектов, панельные дискуссии, мастер-классы и экспертные сессии о современных трендах в архитектуре, маркетинге и цифровых технологиях. Форум стал точкой притяжения профессионального сообщества, где формируются решения для будущего крымских городов.

