Раз барсетка, два барсетка... Кражи в Симферополе

В первом случае в отдел полиции в Симферополе поступило сообщение от 37-летнего местного жителя — в дневное время неустановленное лицо путем свободного доступа из его автомобиля тайно похитило барсетку, в которой находились денежные средства в сумме 64 тысячи рублей. Во втором случае в дежурную часть на линию «102» поступило сообщение от 68-летнего симферопольца о том, что, находясь в одном из медицинских центров города, в туалетной комнате забыл барсетку с денежными средствами в сумме 7500 рублей. Когда вернулся обратно, она уже отсутствовала.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска отдела полиции «Киевский» УМВД России по г.Симферополю по подозрению в совершении вышеуказанных преступлений задержаны ранее не судимые 30-летний симферополец и 39-летний житель одного из поселков Красногвардейского района. От обоих задержанных сотрудниками полиции получены признательные показания. Со слов злоумышленников, похищенные денежные средства они потратили на собственные нужды, а барсетки выбросили, — озвучили детали дела в пресс-службе МВД России в Крыму.

Следственным отделом ОП №2 «Киевский» УМВД России по г. Симферополю по каждому из фактов возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину).

Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Каждому из них грозит максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.