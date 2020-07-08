Разбил машину за отказ «дать на опохмел». Дикий случай в Симферополе

О времена, о нравы… Вполне обычная фраза после чтения сводок МВД, ФСБ, Следкома. Примеры? В Симферополе задержали мужчину, повредившего автомобиль соседа за отказ «дать на опохмел». Заметим, бил авто «со знанием» — ножкой деревянного стула.

В отдел полиции Симферополя поступило заявление от 45-летнего симферопольца, который сообщил, что принадлежащий ему автомобиль «Мерседес», стоящий возле его дома, был поврежден соседом. Ущерб от нанесенных повреждений составил 41 000 рублей, — рассказали в МВД по РК.

Участковыми уполномоченными полиции установлена личность злоумышленника. Им оказался 31-летний сосед потерпевшего, регулярно злоупотребляющий спиртными напитками. Как оказалось, после очередных «возлияний» задержанный пришел к потерпевшему и по-соседски попросил дать опохмелиться, однако получил отказ. В ответ он возмутился и, сбегав домой, отломал ножку от деревянного стула, вернулся и нанес несколько ударов по машине обидчика, причинив своими действиями приличный ущерб.

Итог истории: по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба) возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет. Об «опохмеле» можно забыть.