Разбил телевизор и угрожал расправой — осторожнее с бывшими… Инцидент в Севастополе

Установлено, что 45-летний местный житель в состоянии алкогольного опьянения наведался в гости к своей бывшей супруге, однако не застав её дома, решил дождаться возвращения. Он открыл дверь запасными ключами, зашел внутрь и, чтобы скоротать время, прилег на диван посмотреть телевизор. Когда хозяйка жилища вернулась, она попыталась прогнать непрошенного гостя, но мужчина, желая выяснить с кем она проводила время, развязал словесный конфликт. Не желая ввязываться в скандал, женщина ушла в соседнюю комнату, однако услышав шум, вышла и увидела, что бывший супруг разбил её телевизор, стоимостью более 20 тысяч рублей, — озвучили детали происшествия в пресс-службе УМВД России в Севастополе.

Не получив желаемый результат, ревнивец схватил нож и пригрозил расправой. Всерьёз испугавшись за свою жизнь, потерпевшая дождалась момента, когда её бывший муж выйдет на улицу, после чего сразу же позвонила в полицию.

Участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Нахимовскому району задержал ранее неоднократно судимого дебошира и доставил в ближайший отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба» и ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю