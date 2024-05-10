Разбор начали, но снесут только половину ресторана Seavas

Как рассказал «СГ» один из рабочих, они должны демонтировать только половину здания, которая построена на городской земле. Другой части ресторана демонтажные работы не коснутся.

Все питейные заведения должны быть выстроены по одному уровню, мы ориентируется по ресторану «Баркас». Сложность в том, что никакую технику загнать на набережную нельзя, она находится в полуаварийном состоянии. Все работы приходится выполнять вручную. Когда освободим внутренние помещения, приступим к фасаду. Хорошо, что можно использовать малогабаритную технику, — рассказал он о трудностях демонтажа.

Рабочий также выразил недоумение по поводу половинчатого решения: «Как можно сносить половину здания? Очень странное решение». О сроках завершения работ, он говорить не стал.

В ресторан Seavas в 2017 году новым владельцем был перестроен ресторан «Рыбацкий стан». Через два года прокуратура Севастополя выявила нарушения в договоре аренды, согласно которому площадь земельного участка, предоставленного в распоряжение коммерческой структуре еще в 2011 году, была незаконно увеличена.

источник: «Севастопольская газета»