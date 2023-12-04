Разбой в Алуште. Суд вынес справедливое решение

В Алуште двое местных жителей осуждены к лишению свободы за разбой. Они признаны виновными по п. «а» ч. 2 ст. 161 УК РФ («грабеж»), а один из них еще по ч. 1 ст. 158 УК РФ («кража»).

Судом установлено, что в марте текущего года мужчины, находясь на набережной, увидели отдыхающих мужчину и женщину, которые периодически отходили от своих вещей, оставляя их без присмотра. В такой момент злоумышленники схватили сумку и рюкзак, принадлежащие потерпевшим, и стали убегать. Их противоправные действия были обнаружены потерпевшими, но требования вернуть похищенное осужденные проигнорировали, — рассказали подробности в прокуратуре.

Действиями мужчин потерпевшим причинен вред в размере 53 тыс. рублей. Кроме того, один из осужденных зимой текущего года, находясь в гостях у знакомой, украл принадлежащие ей денежные средства в сумме 3 тыс. рублей.

Суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил мужчин к лишению свободы на 4 года и 4 года и 6 месяцев. Отбывать наказания осужденным предстоит в исправительных колониях общего и строгого режимов. Приговор в законную силу не вступил.