Разбой в Сакском районе — «все как мы любим»: отношения, выпивка, деньги, стрельба

В Сакском районе оперативники задержали подозреваемого в разбойном нападении на женщину.

В полицию обратилась 53-летняя жительница Сакского района, ставшая жертвой разбоя. Женщина сообщила, что мужчина пригласил ее к себе на дачу, но после совместного распития алкогольных напитков, напал на нее. Требуя деньги на спиртное для продолжения застолья, мужчина нанес ей удар в голову, а затем выстрелил в ногу из пневматической винтовки. После чего подозреваемый забрал у нее документы и золотые украшения. Общий ущерб составил 52 тысячи рублей, – сообщили в МВД по РК.

На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа и сотрудники уголовного розыска. Полицейским заявительница также сообщила, что мужчина пытался с помощью ножниц разрезать золотое кольцо на ее пальце, которое она не смогла снять.

По горячим следам оперативники задержали подозреваемого. Им оказался 53-летний житель Сакского района. Сотрудники полиции изъяли орудие преступления – пневматическую винтовку, а также похищенные у женщины документы, золотые украшения и иные вещественные доказательства.

Следователем МО МВД России «Сакский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ («Разбой»). Подозреваемому грозит от пяти до 10 лет лишения свободы. В настоящее время гражданин содержится в изоляторе временного содержания в порядке ст. 91 УПК РФ по подозрению в совершении преступления.