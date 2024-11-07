Разбой в Ялте: двое молодых отморозков напали на водителя такси

В Ялте задержали двоих участников разбойного нападения на водителя такси. Молодые отморозки объяснили свои действия простым фактом… нужны были деньги.

В дежурную часть УМВД России по г. Ялте поступило сообщение от 38-летнего местного жителя о разбойном нападении. Мужчина рассказал сотрудникам полиции, что работает водителем в службе такси. Накануне он осуществлял заказ для своих приятелей к одному из лесных массивов, расположенных в пригороде Ялты. Когда мужчина привез молодых людей на указанный адрес, они стали требовать у него денежные средства и ценные вещи, однако получили отказ. Повалив мужчину на землю они начали его душить и избивать, а затем похитили мобильный телефон стоимостью 15 000 рублей и кошелек, в котором находилось 2000 рублей. С целью скрыть следы преступления злоумышленники подожгли автомобиль, принадлежащий службе такси, — сообщили в МВД по РК.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска УМВД России по г. Ялте задержаны подозреваемые в разбойном нападении ранее судимые жители Кировского района, — 24-х и 25-ти лет. Сотрудникам полиции задержанные признались в содеянном и пояснили, что с целью получения наживы они вступили в преступный сговор и напали на таксиста.

В настоящее время фигурантам предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой, то, есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия опасного для здоровья, группой лиц по предварительному сговору). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет, — отметили в ялтинской полиции.

Обвиняемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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