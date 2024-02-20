Разбой в Ялте обогатил преступников аж… на 9 тысяч рублей. Расплата – годы в колонии

В Ялте двое жителей региона приговорены к лишению свободы за разбойное нападение на микрокредитную организацию.

Прокуратура города Ялты поддержала государственное обвинение в отношении двух жителей региона. Они признаны виновными по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой), а один из них еще по ч. 1 ст. 228 УК РФ (приобретение, хранение наркотических средств без цели сбыта), — сообщили в крымской прокуратуре.

Судом установлено, двое мужчин в августе прошлого года проникли в помещение, где расположена микрокредитная организация, и напали на сотрудницу. Угрожая ножом, они потребовали отдать денежные средства, находящиеся в кассе предприятия. Похитив 9 тыс. рублей, злоумышленники скрылись.

Мужчины были оперативно задержаны сотрудниками органов внутренних дел.

Кроме того, один из осужденных, используя сеть Интернет, приобрел наркотическое средство N-метилэфедрон для личного употребления, — уточнили в надзорном ведомстве.

Суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил мужчин к 3 годам и 8 месяцам (одного) и 5 годам (второго) лишения свободы. Отбывать наказания им предстоит в исправительных колониях общего и строгого режимов. Приговор в законную силу не вступил.