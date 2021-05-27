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Разговоры о четырехдневной рабочей неделе в РФ трансформируются в конкретные предложения
Фото: VictorJose, pixabay.com

Разговоры о четырехдневной рабочей неделе в РФ трансформируются в конкретные предложения

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 11:53 27.05.2021

Министерство труда и социальной защиты РФ рассматривает все поступающие инициативы, это относится и к идее о четырехдневной рабочей неделе. Об этом заявил РИА Новости РИА Новости глава ведомства Антон Котяков.

Любые предложения от социальных партнеров всегда обсуждаются… Если социальный партнер выходит с какой-то инициативой, мы не можем его игнорировать, — сказал Министр.

Само предложение о переходе на четырехдневную рабочую неделю он пока комментировать не стал. Котяков также отметил, что его слова о готовности рассмотреть его не стоит расценивать как потенциальное согласие.

В конце апреля заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев назвал перспективной идею возможного перехода к «четырехдневке». Он считает, что постепенное движение к сокращению рабочего времени было бы разумным.

Впервые о возможности введения в будущем четырехдневной рабочей недели Медведев высказался летом 2019 года, будучи премьер-министром России, в выступлении на Международной конференции труда в Женеве. Эта тема получила широкий общественный резонанс.

Разговоры о четырехдневной рабочей неделе в РФ трансформируются в конкретные предложения

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