«Разговоры о важном» в Севастополе посвятили 10-летию возвращения города и Крыма в состав РФ

Учебная неделя во всех российских школах и колледжах по традиции началась с торжественной линейки и внеурочного занятия «Разговоры о важном». Учащиеся порядка 40 тысяч образовательных учреждений страны узнали о событиях Русской весны, благодаря которым Севастополь и Крым вернулись домой – в Россию.

Школьники и студенты посмотрели видеоролик о возвращении Севастополя и Крыма в родную гавань, а также фрагмент выступления Президента России Владимира Путина.

Ученикам 1–2-х классов показали тематические плакаты и предложили принять участие в ассоциативной игре с картинками, чтобы больше узнать о достопримечательностях полуострова. Для учеников 3–4-х классов предусмотрели более сложную командную игру «Знатоки Крыма», которая также нацелена на расширение кругозора.

Старшеклассникам подробно рассказали о военной славе Севастополя, а также об истории Крымского полуострова. В заключительной части занятия учащиеся оценили изменения, которые произошли в Севастополе и Крыму за 10 лет.

В Севастополе с учащимися школы № 23 им. Б. А. Кучера пообщался очевидец событий Русской весны, выпускник этой школы, заместитель главы Гагаринской администрации Юрий Иванченко.