«Разговоры о важном» в Севастополе посвятили 10-летию возвращения города и Крыма в состав РФ

Учебная неделя во всех российских школах и колледжах по традиции началась с торжественной линейки и внеурочного занятия «Разговоры о важном». Учащиеся порядка 40 тысяч образовательных учреждений страны узнали о событиях Русской весны, благодаря которым Севастополь и Крым вернулись домой – в Россию.
Школьники и студенты посмотрели видеоролик о возвращении Севастополя и Крыма в родную гавань, а также фрагмент выступления Президента России Владимира Путина.
Ученикам 1–2-х классов показали тематические плакаты и предложили принять участие в ассоциативной игре с картинками, чтобы больше узнать о достопримечательностях полуострова. Для учеников 3–4-х классов предусмотрели более сложную командную игру «Знатоки Крыма», которая также нацелена на расширение кругозора.
Старшеклассникам подробно рассказали о военной славе Севастополя, а также об истории Крымского полуострова. В заключительной части занятия учащиеся оценили изменения, которые произошли в Севастополе и Крыму за 10 лет.
В Севастополе с учащимися школы № 23 им. Б. А. Кучера пообщался очевидец событий Русской весны, выпускник этой школы, заместитель главы Гагаринской администрации Юрий Иванченко.
В 2014 году жители Севастополя и Крыма отстаивали своё право говорить и учиться на русском языке, когда активно обсуждался запрет на его использование в русскоговорящих регионах Украины, подвергалась фальсификации история, началась героизация военных преступников и преступных организаций времён Великой Отечественной войны. Народы Севастополя и Крыма всеми силами старались защитить свою культуру, ценности и традиции. Именно поэтому Русскую весну понимают как символ единства, мужества и патриотизма, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Юрия Иванченко.
Он также рассказал школьникам о подготовке и проведении референдума в 2014 году и настроении севастопольцев в те дни.
Очень интересно узнать о событиях тех дней из первых уст. Тогда, в 2014 году, я только пошла в первый класс и многого, конечно, не понимала. Благодаря таким встречам мы больше погружаемся в историю родного города. Очень важно детям, школьникам и взрослым вспоминать историю, рассказывать, как всё происходило на самом деле. Всё это мы продолжим рассказывать своим детям. Правда должна жить вечно, — отмечает ученица 10-го класса Надежда.
Кроме того, в школе № 23 украсили окна тематическими рисунками. Педагоги образовательного учреждения особое внимание уделяют патриотическому воспитанию школьников.
Для учащихся 5-го класса мы организовали тематический творческий урок. Вместе со школьниками мы подготовили открытки о Русской весне, которые отправим защитникам наших рубежей. Чем больше методов воспитания и образования будет использовано, тем лучше школьники усвоят материал, тем больше погрузятся в изучаемые события, — говорит классный руководитель 5-го класса Мария Кузнецова.
Напомним, «Разговоры о важном» – внеурочный предмет, который входит в программу всех школ и колледжей страны. Каждый урок посвящён конкретной теме, информация адаптируется в зависимости от возраста учащихся.
источник: пресс-служба Правительства Севастополя
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